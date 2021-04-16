«Ак Барс» — «Авангард», 7-й матч, кто победил, какой счёт, кто выиграл серию

В седьмом матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» уступил омскому «Авангарду». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась победой гостей после овертайма со счётом 3:4 (1:2, 2:0, 0:1, 0:1).



На 12-й минуте Клим Костин подобрал шайбу у синей линии, дошёл до линии ворот и отдал передачу на Кирилла Семёнова, который открыл счёт в матче. На 13-й минуте Дмитрий Воронков получил шайбу вблизи правого пятака и броском в касание сравнял счёт, а на 20-й Оливер Каски бросил от синей линии и попал в «домик» Билялову.



На 35-й минуте Воронков вместе с Сафоновым ассистировал Альберту Яруллину, а на 37-й Воронков из-за ворот выкатил шайбу на пятак Артёму Галимову, который впервые в матче вывел «Ак Барс» вперёд. На 50-й минуте после нескольких отскоков у ворот казанцев первым на шайбе оказался Вилле Покка, который сравнял счёт – 3:3.



На четвёртой минуте овертайма защитник омичей Оливер Каски оформил дубль и вывел команду в финал.



Ставки на ничью в основное время принимались за 3.96: выигрыш с 1000 рублей составил бы 3960 рублей. Победа «Авангарда» шла за 3.34, победа «Ак Барса» — за 2.22.



На тотал больше 4.5 шайбы давали 2.42, на гол в первые 12 минут — 1.95. Итоговый успех «Авангарда» оценивался в 2.25.