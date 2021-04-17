«Локомотив» — «Ростов»: прогноз Эдуарда Мора на матч РПЛ в Москве

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов» в рамках 26-го тура РПЛ сезона-2020/2021.

Ставка: тотал меньше 2.5 за1.67, «Ростов» не проиграет за 1.89.

«Во-первых, будет тотал меньше 2.5. «Локомотив» не владеет преимуществом, он играет только на контратаках, им нужно свободное пространство. «Ростов» в последнее время забивает очень мало, ушли футболисты с линии атаки. Хотя игра у команды поставлена, но в плане забитых мячей у них проблема. «Локомотив» забивает тогда, когда есть свободное пространство, за счёт индивидуального мастерства, а не поставленной какой-то игры. «Ростов» не даст ему это пространство. Я уверен, что «Ростов» будет играть от обороны. Мы увидим вязкую борьбу, без большого количества моментов и большого количества голов.



«Локомотив» выиграл последние 8 игр не без доли везения. Я не скажу, что они кого-то разрывают, показывают какую-то супер игру – это не так. Да, «Ростов» в последних матчах играет неудачно, команде где-то не везет, где-то не хватает мастерства.



Сейчас «Локомотив» вверху турнирной таблицы. У них мотивация попасть в Лигу чемпионов, побороться за медали. Это всегда немного сковывает. «Ростов» наоборот – после последнего поражения потерял шансы побороться за еврокубки и медали, поэтому будет играть раскрепощенно. Интуитивно я вижу, а интуиция меня редко подводит, что «Ростов» не проиграет.



Поэтому я предлагаю два варианта – тотал меньше 2.5 и «Ростов» не проиграет. Более того, я вообще думаю, что «Ростов» выиграет – слишком уж много «Локомотиву» везет, что не может продолжаться бесконечно».