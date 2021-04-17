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«Шахтер» — «Динамо» Киев: прогноз Алексея Андронова на матч УПЛ 17 апреля

«Шахтер» — «Динамо» Киев: прогноз Алексея Андронова на матч УПЛ 17 апреля
Ставки / Прогнозы 0
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Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Шахтер» — «Динамо» Киев в 22-м туре УПЛ сезона-2020/2021.

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.78.

«Сейчас ситуация для «Шахтера» весьма печальная – команда далеко отстала в турнирной таблице, 7 очков разделяют «Шахтер» и «Динамо». Мало кто сомневается, что «Динамо» станет чемпионом.

Если вспомнить предыдущие годы, в том числе и годы работы Мирчи Луческу, когда он работал в «Шахтере», то он периодически начинал говорить, что «Динамо» не может быть настоящим чемпионом, потому что не обыграло «Шахтер» в очной встрече. Я думаю, что Луческу ещё находится не в состоянии деменции, и свои собственные слова он помнит. Теперь он во главе «Динамо», он понимает, что проиграть «Шахтеру» и потом выиграть чемпионат – не очень красивый для него сценарий.

Я думаю, что битва будет в любом случае между этими командами. Луческу не готов отдать просто так три очка, так что «Динамо» выйдет играть на победу. Более того, победить своего оппонента – это значит разукрасить будущее чемпионство яркими красками.

Мне кажется, что букмекеры переоценивают «Шахтер», он не так хорош сейчас. Там волнения внутри команды – бразильцы не понимают, как им жить дальше. Ставка на то, что «Динамо» не проиграет с коэффициентом 1.78, мне представляется совершенно очевидной на этот матч».

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