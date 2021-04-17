«Шахтер» — «Динамо» Киев: прогноз Алексея Андронова на матч УПЛ 17 апреля

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Шахтер» — «Динамо» Киев в 22-м туре УПЛ сезона-2020/2021.
Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.78.
«Сейчас ситуация для «Шахтера» весьма печальная – команда далеко отстала в турнирной таблице, 7 очков разделяют «Шахтер» и «Динамо». Мало кто сомневается, что «Динамо» станет чемпионом.
Если вспомнить предыдущие годы, в том числе и годы работы Мирчи Луческу, когда он работал в «Шахтере», то он периодически начинал говорить, что «Динамо» не может быть настоящим чемпионом, потому что не обыграло «Шахтер» в очной встрече. Я думаю, что Луческу ещё находится не в состоянии деменции, и свои собственные слова он помнит. Теперь он во главе «Динамо», он понимает, что проиграть «Шахтеру» и потом выиграть чемпионат – не очень красивый для него сценарий.
Я думаю, что битва будет в любом случае между этими командами. Луческу не готов отдать просто так три очка, так что «Динамо» выйдет играть на победу. Более того, победить своего оппонента – это значит разукрасить будущее чемпионство яркими красками.
Мне кажется, что букмекеры переоценивают «Шахтер», он не так хорош сейчас. Там волнения внутри команды – бразильцы не понимают, как им жить дальше. Ставка на то, что «Динамо» не проиграет с коэффициентом 1.78, мне представляется совершенно очевидной на этот матч».
- 17 апреля 2021
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
06:45
- 16 апреля 2021
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:26
-
07:13
- 15 апреля 2021
-
21:50
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00