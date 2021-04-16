Эксперты назвали фаворита Лиги Европы перед полуфиналами

Вчера завершилась четвертьфинальная стадия Лиги Европы. В полуфиналах «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ромой», а лондонский «Арсенал» — с «Вильярреалом». Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.



По оценке аналитиков, фаворит турнира — «МЮ». Поставить на победу команды Уле-Гуннара Сульшера можно с коэффициентом 2:0. В четверьфинале клуб из Манчестера дважды победил испанскую «Гранаду».



За 4.00 можно сделать ставку на победу «Арсенала». Лондонцы после ничьей в первом матче 1/4 финала разгромили пражскую «Славию» на выезде (4:0).



Шансы «Вильярреала» эксперты оценили коэффициентом 5.00. Испанский клуб на предыдущей стадии дважды обыграл загребское «Динамо».



Наконец, с коэффициентом 6.50 можно поставить на «Рому». Итальянский клуб переиграл по сумме двух матчей «Аякс», выиграв на выезде и сыграв вничью дома.



Полуфинальные матчи состоятся 29 апреля и 6 мая.