Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Эксперты назвали фаворита Лиги Европы перед полуфиналами

Эксперты назвали фаворита Лиги Европы перед полуфиналами
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Вчера завершилась четвертьфинальная стадия Лиги Европы. В полуфиналах «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ромой», а лондонский «Арсенал» — с «Вильярреалом». Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

По оценке аналитиков, фаворит турнира — «МЮ». Поставить на победу команды Уле-Гуннара Сульшера можно с коэффициентом 2:0. В четверьфинале клуб из Манчестера дважды победил испанскую «Гранаду».

За 4.00 можно сделать ставку на победу «Арсенала». Лондонцы после ничьей в первом матче 1/4 финала разгромили пражскую «Славию» на выезде (4:0).

Шансы «Вильярреала» эксперты оценили коэффициентом 5.00. Испанский клуб на предыдущей стадии дважды обыграл загребское «Динамо».

Наконец, с коэффициентом 6.50 можно поставить на «Рому». Итальянский клуб переиграл по сумме двух матчей «Аякс», выиграв на выезде и сыграв вничью дома.

Полуфинальные матчи состоятся 29 апреля и 6 мая.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021