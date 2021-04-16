Эксперты назвали фаворита Кубка Гагарина перед стартом финальной серии

Вчера определился соперник ЦСКА по финалу Кубка Гагарина. Омский «Авангард» в овертайме седьмого матча обыграл казанский «Ак Барс» со счётом 4:3 и пробился в решающий этап соревнования. Букмекеры оценили шансы команд перед стартом финальной серии.



Поставить на победу ЦСКА в Кубке Гагарина можно с коэффициентом 1.27, это примерно 75% вероятности. Шансы «Авангарда» аналитики оценили коэффициентом 3.80, что составляет 25% вероятности.



Преимущество своей площадки в финальной серии будет у московского клуба. Первый финальный матч пройдёт в Москве в воскресенье, 18 апреля. В своей полуфинальной серии ЦСКА в шести играх победил СКА из Санкт-Петербурга.



ЦСКА выигрывал Кубок Гагарина в 2019 году, «Авангард» пока не добирался до заветного трофея.