«Вулверхэмптон» — «Шеффилд»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.65.

«Педру Нету выбыл до конца сезона, у Рубена Невеса ковид, Рауль Хименес по-прежнему в лазарете. Всё это, естественно, ослабевает и без того ослабленный атакующий потенциал «волков». В последних семи играх они лишь раз забили больше двух мячей (и всё равно проиграли).



Ну, а «Юнайтед» просто доигрывает сезон. Семьдесят минут они вполне достойно смотрелись против «Арсенала», но затем пропустили пару мячей, и общее впечатление тем самым было смазано.



Вряд ли нас ждёт здесь интересное зрелище. Скорее всего, в противостоянии двух немотивированных команд больше двух мячей забито не будет».