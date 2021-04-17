«Вулверхэмптон» — «Шеффилд»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Вулверхэмптон» — «Шеффилд Юнайтед».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.65.
«Педру Нету выбыл до конца сезона, у Рубена Невеса ковид, Рауль Хименес по-прежнему в лазарете. Всё это, естественно, ослабевает и без того ослабленный атакующий потенциал «волков». В последних семи играх они лишь раз забили больше двух мячей (и всё равно проиграли).
Ну, а «Юнайтед» просто доигрывает сезон. Семьдесят минут они вполне достойно смотрелись против «Арсенала», но затем пропустили пару мячей, и общее впечатление тем самым было смазано.
Вряд ли нас ждёт здесь интересное зрелище. Скорее всего, в противостоянии двух немотивированных команд больше двух мячей забито не будет».
- 17 апреля 2021
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
06:45
- 16 апреля 2021
-
20:00
-
19:30
-
19:00