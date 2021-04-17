«Локомотив» — «Ростов»: прямой эфир 17.04.2021, где смотреть онлайн-трансляцию матча
17 апреля 2021 года состоится матч 26-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Ростов». Начало встречи — в 16:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех ростовчан оценён экспертами в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 3.48.
Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Локомотив» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.20.
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