«Краснодар» — «Зенит»: прогноз Дмитрия Симонова на матч РПЛ 17 апреля

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 26-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Зенит».
Ставка: обе забьют за 1.65.
«Прежде всего историческая составляющая – в шести последних матчах подряд между этими командами играла ставка обе забьют. По моим ощущениям, у этого тренда есть прекрасные перспективы продолжаться.
«Зенит» находится в нескольких шагах от чемпионства, имеет достаточно комфортный отрыв от «Спартака», «Локомотива» и ЦСКА. В теории даже поражение в Краснодаре никак не меняет шансов петербуржцев, у которых на финише комфортный календарь. Тем не менее, по опыту прошлых сезонов Сергей Семак всегда предпочитал решать вопрос заранее, обеспечивал себе чемпионство досрочно. Любые набранные очки для «Зенита» в Краснодаре станут ещё одним шагом к чемпионству. Кроме того, мы видели на примере последних матчей, что атака «Зенита» набрала хорошую форму. Серьёзных кадровых проблем у «Зенита» в атаке нет, поэтому один гол он обязан забивать.
Что касается «Краснодара», то я понимаю, что всех смущает текущее состояние «быков». Замена на тренерской скамейке пока ничего не принесла, потому что после появления Виктора Гончаренко вместо того чтобы встрепенуться, «Краснодар» вообще приуныл и умудрился проиграть тульскому «Арсеналу», несмотря на впечатляющую беспроигрышную серию против этой команды.
Мне кажется, что на «Зенит» у «Краснодара» будет совершенно другой настрой. Думаю, что Гончаренко постарается показать товар лицом и Галицкий максимально постарается мотивировать свою команду. Мы знаем, что для Галицкого и его окружения важны матчи против грандов российского футбола. Игры «быков» с петербуржцами часто получаются результативными. Я думаю, что «Краснодар» сделает всё возможное и Гончаренко максимально будет готовить команду на то, чтобы на финише сезона навредить будущему чемпиону, обыграть его. Я думаю, что «Краснодар» в этом матче тоже должен забить. Коэффициент на обе забьют не очень высокий – 1.65, но это вполне реалистичный прогноз».
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