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Bellator 257: время боя Немков — Дэвис, прогнозы, ставки и коэффициенты

Bellator 257: время боя Немков — Дэвис, прогнозы, ставки и коэффициенты
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В ночь с 16 на 17 апреля действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадим Немков и претендент на пояс Фил Дэвис сразятся в рамках турнира Bellator 257 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Начало поединка — не ранее 05:40 мск.

По оценке аналитиков, фаворит боя — Вадим Немков. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.45. Шансы Фила Дэвиса букмекеры оценивают коэффициентом 2.75. Ничью эксперты считают крайне маловероятной, на такое развитие событий можно сделать ставку с коэффициентом 55.00.

В 2018 году эти бойцы уже встречались. Тогда раздельным решением судей победил Вадим Немков. В случае поражения Немкова сейчас Россия останется без действующих чемпионов в пяти крупнейших мировых бойцовских лигах.

Трансляцию турнира Bellator 257 можно будет в полном объёме посмотреть на платформе мультимедийного сервиса Окко.

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