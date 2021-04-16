Немков — Дэвис 2: где смотреть бой, во сколько начало трансляции Bellator 257

В ночь с 16 на 17 апреля действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадим Немков и претендент на пояс Фил Дэвис сразятся в рамках турнира Bellator 257 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Начало поединка — не ранее 05:40 мск 17 апреля.
По оценке аналитиков, фаворит боя — Вадим Немков. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.45. Шансы Фила Дэвиса букмекеры оценивают коэффициентом 2.75. Ничью эксперты считают крайне маловероятной, на такое развитие событий можно сделать ставку с коэффициентом 55.00.
В 2018 году эти бойцы уже встречались. Тогда раздельным решением судей победил Вадим Немков. В случае поражения Немкова сейчас Россия останется без действующих чемпионов в пяти крупнейших мировых бойцовских лигах.
Трансляцию турнира Bellator 257 можно будет в полном объёме посмотреть на платформе мультимедийного сервиса Окко. Начало трансляции — в 23:45 мск 16 апреля.
- 16 апреля 2021
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
07:26
-
07:13
- 15 апреля 2021
-
21:50
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
07:11
-
07:08
- 14 апреля 2021
-
21:00