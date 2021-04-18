«Манчестер Юнайтед» – «Бернли»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» – «Бернли».
Ставка: ИТБ 1 гола «МЮ» во втором тайме за 1.77.
«Бёрнли» в последних двух матчах пропустил пять мячей, причём что с «Саутгемптоном», что с «Ньюкаслом» он это делал после того, как выходил вперёд. Такое бывает, когда у игроков недостаточно мотивации, а задачу по сохранению места в АПЛ подопечные Шона Дайша уже почти решили. Слишком уж разнились по качеству первые и вторые таймы в их исполнении.
Предположу, что и на «Олд Траффорд» гости попробуют сыграть на своём максимуме до перерыва, но потом давление хозяев всё-таки позволит им взять верх. Вряд ли усталость здесь может являться фактором – в четверг «МЮ» скорее проводил обширную тренировку, чем тратил физические и моральные силы».
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