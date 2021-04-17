«Атлетик» — «Барселона»: во сколько начало матча, где смотреть онлайн-трансляцию
17 апреля состоится финальный матч Кубка Испании «Атлетик» — «Барселона». Начало игры — в 22:30 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех басков оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.50.
Букмекеры считают, что матч Кубка Испании «Атлетик» Бильбао — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.65.
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