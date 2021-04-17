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ЦСКА или «Авангард»? Научись ставить на Кубок Гагарина в Академии «Чемпионата»

ЦСКА или «Авангард»? Научись ставить на Кубок Гагарина в Академии «Чемпионата»
Ставки / Прогнозы 0
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«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, проходишь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров.

18 апреля начинается финальная серия Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом». Кто завоюет главный хоккейный трофей России?

В Академии ты узнаешь об особенностях ставок на хоккей, изучишь популярные стратегии и научишься управлять игровым банком. Сделай первые ставки с бонусом до 15 000 рублей!

Преподаватели Академии:

  • Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу;
  • Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер;
  • Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная ставка»;
  • Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок;
  • Олег Клепиков, нейропсихолог;
  • Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского»;
  • Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».

Регистрируйся в Академии «Чемпионата» бесплатно прямо сейчас!

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