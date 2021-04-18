«Арсенал» — «Фулхэм»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Фулхэм».
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.12.
«Команда Микеля Артеты только-только здорово сыграла в Лиге Европы. Ну а «Фулхэм» балансирует на грани вылета в Чемпионшип. У него четыре поражения подряд. Всего у «дачников» пять поражений в шести турах. В очной встрече в первом круге «Фулхэм» крупно уступил дома.
Последние матчи с участием этих команд неожиданно были верховыми. Я думаю, что в этой игре тоже надо брать ТБ 2.5 гола. Да, «Фулхэм» не является самой забивной командой. Также «дачники» немного пропускают в этом сезоне.
Но исторически в этом противостоянии верховых матчей было больше. Я думаю, что надо ставить на ТБ. Потому что усталость «Арсенала» даст о себе знать в этой встрече».
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