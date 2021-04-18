«Лестер» — «Саутгемптон»: прогноз Ильи Казакова на матч Кубка Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на полуфинальный матч Кубка Англии сезона-2020/2021 «Лестер» — «Саутгемптон».



Ставка: победа «Лестера» за 1.91, тотал меньше 2.5 мяча за 1.95.

«Верховые матчи между этими соперниками бывают не так часто, как бы этого хотелось и экспертам, и болельщикам. Также редко случается, чтобы оба клуба в этой паре забивали.



«Лестер» является однозначным фаворитом матча. Однако команда Брендана Роджерса способна вынести «Манчестер Юнайтед», а затем уступить или сыграть вничью с «Бернли». Это говорит о том, что команда, которая претендует на место в Лиге чемпионов, не должна так выглядеть. Но надо признать, что Роджерс выжимает из «Лестера» даже больше, чем каждый игрок был бы способен сделать по отдельности.



«Саутгемптон» практически сохранил прописку в Премьер-лиге, пусть команда и находится внизу турнирной таблицы. Свои успешные матчи в этом сезоне она выдала против команд невысокого класса. Поэтому я предлагаю взять победу «Лестера» и ТМ».