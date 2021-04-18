«Наполи» — «Интер»: беспроигрышное пари 1000 рублей к матчу Серии А
Сегодня, 18 апреля, в матче Серии А сыграют «Наполи» и «Интер». Начало матча — в 21:45 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 1000 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков к этому событию!
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