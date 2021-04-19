«Бостон» — «Вашингтон»: результат матча НХЛ, какой счёт, кто победил, как сыграл Овечкин

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.



Счёт в матче был открыт на 13-й минуте встречи — отличился Патрис Бержерон. Менее чем через две минуты Давид Крейчи удвоил преимущество хозяев льда. За десять секунд до конца первого периода Ти Джей Оши сократил отставание «Вашингтона», а на 24-й минуте сравнял счёт, оформив дубль. На 25-й минуте столичный клуб вышел вперёд усилиями Энтони Манты.



На 27-й минуте Брэд Маршан сравнял счёт в матче, а за четыре минуты до конца второй двадцатиминутки Давид Крейчи оформил дубль, выведя «Бостон» вперёд. На 38-й минуте Патрис Бержерон оформил дубль. Точку в матче поставил Брэд Маршан, также оформивший дубль в пустые ворота.



Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин завершил матч с показателем полезности «-4», проведя на льду 19:26 минут (8:30 — в большинстве). Овечкин нанёс пять бросков и совершил пять силовых приёмов.

Победа «Бостона» оценивалась в 2.10: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2100 рублей. На ничью давали 4.30, на успех «Кэпиталз» — 3.16.

Тотал больше 5.5 шайбы шёл за 1.96, тотал больше 8.5 шайбы — за 6.30. На точный счёт 6:3 в пользу «Брюинз» давали 51.0.