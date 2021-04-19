Иво Карлович — Бьорн Фратанджело: прогноз Павла Кириченко на матч турнира в Таллахасси

Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на матч первого круга челленджера в Таллахасси между Иво Карловичем и Бьорном Фратанджело.



Ставка: Карлович не сделает брейк в первом сете за 1.66.



«42-летний ветеран мужского тенниса Иво Карлович на следующей неделе тряхнет стариной на челленджере в Таллахасси.



В свои лучшие годы Карлович на приеме смотрелся не лучшим образом ввиду своих габаритов и медленного передвижения по корту, а сейчас должно быть еще тяжелее. К тому же играть предстоит на грунте, где у хорвата худшая статистика за карьеру.



Фратанджело относится к той серой массе американского тенниса, которая живет в основном на челленджерах и держится всю карьеру примерно на одном уровне. Первый мяч у него довольно неплохой, а также, понятное дело, рассчитываю на его превосходство в обменах ударами. Считаю, что брейк от Карловича может созреть только в случае нескольких глупых ошибок от Бьорна подряд. По моему мнению, пока дают коэффициент выше 1.60 на отсутствие брейка от Иво в стартовой партии, такая ставка достойна игры», — сказал Кириченко.