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Иво Карлович — Бьорн Фратанджело: прогноз Павла Кириченко на матч турнира в Таллахасси

Иво Карлович — Бьорн Фратанджело: прогноз Павла Кириченко на матч турнира в Таллахасси
Ставки / Прогнозы 0
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Профессиональный каппер Павел Кириченко подготовил прогноз на матч первого круга челленджера в Таллахасси между Иво Карловичем и Бьорном Фратанджело.

Ставка: Карлович не сделает брейк в первом сете за 1.66.

«42-летний ветеран мужского тенниса Иво Карлович на следующей неделе тряхнет стариной на челленджере в Таллахасси.

В свои лучшие годы Карлович на приеме смотрелся не лучшим образом ввиду своих габаритов и медленного передвижения по корту, а сейчас должно быть еще тяжелее. К тому же играть предстоит на грунте, где у хорвата худшая статистика за карьеру.

Фратанджело относится к той серой массе американского тенниса, которая живет в основном на челленджерах и держится всю карьеру примерно на одном уровне. Первый мяч у него довольно неплохой, а также, понятное дело, рассчитываю на его превосходство в обменах ударами. Считаю, что брейк от Карловича может созреть только в случае нескольких глупых ошибок от Бьорна подряд. По моему мнению, пока дают коэффициент выше 1.60 на отсутствие брейка от Иво в стартовой партии, такая ставка достойна игры», — сказал Кириченко.

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