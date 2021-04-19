«Лидс» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Лидс» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.70.
«Лидс» под занавес тура сыграет на своем поле с «Ливерпулем».
«Павлины» в нынешнем первенстве любят «покусать» фаворитов, однако промежуточное положение в таблице лишь в середине, пусть и для андердога это неплохо. В активе коллектива 45 баллов, даже есть теоретические шансы побороться за еврокубки. На днях клуб обыграл «Манчестер Сити» (2:1).
На мой взгляд, очередную викторию одержать хозяевам поля не удастся. Много сил было потрачено в прошлом туре и так быстро не восстановиться. Тем более класс игроков не такой уж и высокий, чтобы регулярно отбирать очки у грандов английского футбола.
«Красные» в какой-то момент стал сильно сбавлять обороты и выпали из борьбы за чемпионский титул. Более того, в данный момент коллектив располагается только на промежуточной шестой строчке, да и из Лиги чемпионов вылетел — 0:0 и 1:3 против мадридского «Реала».
По моему мнению, дружина Юргена Клоппа после вылета из еврокубков станет намного ответственнее подходить к играм регулярного первенства. Думаю, они начнут матч с позиции силы и спокойно на выезде доведут его до победы, продолжив бороться за место в четверке», — сказал Павлюченко.
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