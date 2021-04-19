Джон Миллман — Данило Петрович: прогноз Сергея Фомина на игру турнира в Белграде

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1-го круга турнира в Белграде Джон Миллман — Данило Петрович.
Ставка: победа Миллмана с форой (-2.5) за 1.65.
«Традиционно хороши местные теннисисты практически на любого уровня турнирах, не важно, челленджер это, фьючерс или соревнования основного тура. И подходить к ставкам против них нужно аккуратно, но сейчас подобрался именно такой случай.
Данило Петрович прочно осел во второй сотне рейтинга АТР, никакого прогресса не наблюдается, а этот сезон и вовсе начал откровенно плохо. Казалось, проблеск замаячил в Сплите, где уверенно серб прошел Мартерера и Росола, но в четвертьфинале без вариантов уступил аргентинцу Колларини и уже на прошлой неделе здесь же, в Белграде, проиграл другому аргентинцу, Трунхеллити, также в двух сетах.
Совершенно очевидно, что игра у Петровича не идет и что-то противопоставить соперникам на АТР-уровне ему на данный момент нечего. Даже Миллману, для которого грунт — покрытие далеко не профильное. Однако Джон классом повыше будет, с подачей, и постепенно набирает от турнира к турниру», — сказал Фомин.
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