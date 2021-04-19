Эксперты назвали фаворита Кубка Гагарина после первого матча финала

Вчера в первом финальном матче Кубка Гагарина «Авангард» победил ЦСКА со счетом 4:1 на площадке москвичей и повел в серии со счетом 1-0. Омичи выиграли все три периода и заслуженно победили. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.



Несмотря на поражение в первом матче, ЦСКА по-прежнему фаворит финала. Правда, коэффициент на победу москвичей довольно существенно повысился. Поставить на победу армейцев можно с коэффициентом 1.73. Шансы «Авангарда» аналитики оценивают коэффициентом 2.10.



Второй матч серии пройдет на площадке ЦСКА 20 апреля. Букмекеры считают фаворитом хозяев. Поставить на их победу в матче можно с коэффициентом 1.39. На гостей из Омска предлагают коэффициент 3.00.