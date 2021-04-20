«Кёльн» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Кельн» — «РБ Лейпциг» в 30-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.



Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1) за 1.67.



«Команда, которая в зоне вылета находится, встречается с одним из лидеров. Вроде бы здесь можно ждать какой-то серьёзной борьбы. Но, по-моему, «Кельн» просто очень слаб, что и показал последний матч против «Байера» из Леверкузена. Не знаю, как «Кёльн» может обрести веру, что можно ещё спасти своё место в Бундеслиге. Команда выглядит опустившей руки.



«Лейпциг» умеет играть с такими соперниками, причём, возможно, на выезде ему будет проще. Можно спокойно ловить «Кёльн» на контратаках, пользуясь дырявой обороной и полузащитой команды.



Небольшой коэффициент, но ставка надёжно смотрится. «Лейпциг» с форой (-1) за 1.67. Думаю, лучше на такой матч найти ничего невозможно», — сказал Андронов.