«Кёльн» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на игру Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Кельн» — «РБ Лейпциг» в 30-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021.
Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1) за 1.67.
«Команда, которая в зоне вылета находится, встречается с одним из лидеров. Вроде бы здесь можно ждать какой-то серьёзной борьбы. Но, по-моему, «Кельн» просто очень слаб, что и показал последний матч против «Байера» из Леверкузена. Не знаю, как «Кёльн» может обрести веру, что можно ещё спасти своё место в Бундеслиге. Команда выглядит опустившей руки.
«Лейпциг» умеет играть с такими соперниками, причём, возможно, на выезде ему будет проще. Можно спокойно ловить «Кёльн» на контратаках, пользуясь дырявой обороной и полузащитой команды.
Небольшой коэффициент, но ставка надёжно смотрится. «Лейпциг» с форой (-1) за 1.67. Думаю, лучше на такой матч найти ничего невозможно», — сказал Андронов.
- 20 апреля 2021
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 19 апреля 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:49
-
08:28
- 18 апреля 2021
-
19:00
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:00