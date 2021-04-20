Алкарас Гарфия — Тиафо: прогноз Ярослава Перканюка на матч турнира в Барселоне

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/16 финала турнира в Барселоне Карлос Алкарас Гарфия — Фрэнсис Тиафо.
Ставка: ТБ 2.5 брейка в первом сете за 3.16.
«Гарфии всего 17 лет, а он уже в шаге от дебюта в топ-100. Испанец зарекомендовал себя ещё в прошлом году, когда доминировал и властвовал на Челленджерах. Теперь Карлос получил возможность всё чаще ездить на крупные ATP-соревнования, особенно на грунте (благодаря лояльности руководства турниров). Стоит заметить, Алкарас Гарфия является воспитанником школы тенниса Рафаэля Надаля.
Испанец тяготеет к вязкому грунту. Карлос способен выдерживать и выигрывать самые затяжные розыгрыши. Теннисист выделяется отличной работой ног и мастерским скольжением, поэтому достаёт самые трудные мячи. При этом Алкарас Гарфия способен действовать и в агрессивной манере, у него мощный удар с форхенда и стабильный бэкхенд. В чём испанец заметно проседает, так это в подаче.
Несколько лет назад Тиафо был на месте Алкараса Гарфии. Американец тоже сперва зарекомендовал себя на челленджерах, стремительно ворвался в топ-100 и ещё в юные годы переехал на ATP-турниры. Вот только дальше начался застой, который продолжается уже несколько сезонов. Фрэнсис с трудом проходит начальные этапы на небольших соревнованиях и выступает с постоянными перепадами.
Тиафо проповедует быстрый и агрессивный теннис. Он с любых позиций на корте пытается атаковать и контролировать мяч. Американец обладает мощной подачей, поэтому уверенно отыгрывает на своих геймах и за счёт первого мяча набирает много лёгких очков. Фрэнсис регулярно выбегает к сетке (после прострелов или первого мяча).
На данный момент Алкарас находится на пике формы, он прибился к местным покрытиям и практически не ошибается на корте. Конечно же, недооценивать Тиафо тоже не стоит, он будет действовать в предстоящем поединке первым номером, рисковать и каждым ударом атаковать. Вот только всё закончится большим количеством невынужденных ошибок. Алкарас будет сбивать темп и доставать всё, что летит в его сторону.
В первом сете будет упорная борьба, поэтому ожидаю много брейков. Предлагаю поставить на тотал больше брейков в первой партии (2.5). Также рекомендую присмотреться к победе Алкараса», — сказал Перканюк.
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