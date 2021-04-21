«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Руслана Нигматуллина на матч полуфинала Кубка России

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин дал прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА в рамках 1/2 финала Кубка России сезона-2020/2021.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.20, победа «Локомотива» за 2.50.

«Этот матч заслуживает быть финалом этого турнира, но судьба свела две московские команды за шаг до итогового матча. Только один из соперников пойдет дальше.



«Локо» проводит отлично период после зимней паузы. ЦСКА набирает ход с новым главным тренером. Я ожидаю очень горячий полуфинал.



У «Локо» 15 забитых мячей в последних шести матчах, а ЦСКА забил 11 мячей в минувших шести сражениях. Я записываю это видео без учета последнего тура РПЛ. Напрашивается ставка на тотал больше. У железнодорожников впечатляющая победная серия в чемпионате и в Кубке России, поэтому я бы обратил внимание на ставку победа «Локомотива» за 2.50».