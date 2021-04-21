«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 32-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Астон Вилла» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Астон Виллы» с форой (+1.5) за 1.88.

«Сити» так и не смог включиться, когда потребовалось. Третьей передачи явно не хватало, чтобы переиграть тактически грамотный «Челси», а четвёртую подопечные Гвардиолы включать разучились. Последует ли реакция? Есть сомнения. Сломался Де Брёйне, снова не сыграет Агуэро. Да и близость финала Кубка лиги с «Тоттенхэмом» наверняка заставит игроков попридержать свой порыв.



«Вилла» вполне может здесь сыграть в своё удовольствие и попробовать всех удивить неожиданным результатом. Бирмингемцы, хоть и победили всего раз в последних шести турах, местами выглядят вполне пристойно. Даже без Грилиша.



Так что предположу, что если хозяева здесь и проиграют, то не крупнее, чем в один мяч».