«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на полуфинал Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА в полуфинале Кубка России сезона-2020/2021.

Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.67.

«Поговорим о полуфинальных матчах Кубка России. Первый матч пройдет в Черкизове, где «Локомотив» примет ЦСКА. Эти команды уже играли в этом сезоне между собой. Тогда «Локомотив» выиграл со счетом 2:0.



В этом матче «Локо» идет за тройку. Победа ЦСКА — 2.43. То есть именно армейцы считаются фаворитами. Просто проход ЦСКА — 1.76.



«Локомотив» сыграл 10 матчей и все выиграл. За этот период забил больше 20 мячей, а пропустил всего 2. Я делаю акцент на этом. Поэтому моя ставка — «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.67. Думаю, в основное время команда Николича точно не проиграет».