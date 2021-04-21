«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на полуфинал Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА в полуфинале Кубка России сезона-2020/2021.
Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.67.
«Поговорим о полуфинальных матчах Кубка России. Первый матч пройдет в Черкизове, где «Локомотив» примет ЦСКА. Эти команды уже играли в этом сезоне между собой. Тогда «Локомотив» выиграл со счетом 2:0.
В этом матче «Локо» идет за тройку. Победа ЦСКА — 2.43. То есть именно армейцы считаются фаворитами. Просто проход ЦСКА — 1.76.
«Локомотив» сыграл 10 матчей и все выиграл. За этот период забил больше 20 мячей, а пропустил всего 2. Я делаю акцент на этом. Поэтому моя ставка — «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.67. Думаю, в основное время команда Николича точно не проиграет».
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