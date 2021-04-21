«Ахмат» — «Крылья Советов»: прогноз Дмитрия Аленичева на полуфинал Кубка России в Грозном

Бывший полузащитник сборной России, экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев дал прогноз на матч «Ахмат» — «Крылья Советов» в рамках 1/2 финала Кубка России сезона-2020/2021.

Ставка: «Ахмат» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.50.

«Сегодня хотел бы поделиться с вами прогнозом на полуфинальный матч Кубка России «Ахмат» — «Крылья Советов».



Самарский клуб наделал шуму в этом розыгрыше, поочередно обыграв «Химки» и «Динамо» Москва в 1/8 финала и в четвертьфинале, причем сделал это вполне заслуженно. Сейчас придется играть с «Ахматом» в Грозном. Все отлично знают, как там нелегко играть и очень сложно победить. «Крыльям» придётся очень нелегко.



В составе самарского клуба можно выделить несколько футболистов, которые проводят очень хороший сезон. Лидером коллектива является Иван Сергеев, который на данный момент лидирует в списке бомбардиров ФНЛ. Он забил уже 33 гола, при этом отмечается и в Кубке России важными мячами.



«Ахмат», конечно же, изучил игру соперника. Такого пренебрежительного отношения к «Крыльям», как было у игроков «Динамо», конечно же не будет. «Ахмат» играет дома, и на кону будет выход в финал, поэтому мой прогноз — 1Х и ТБ (2.5) с коэффициентом 3.50».