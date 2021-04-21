ЦСКА — «Авангард», 2-й матч: результат, кто победил, какой счёт в серии Кубка Гагарина

ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась победой ЦСКА со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).



На 36-й минуте при игре в большинстве Максим Шалунов замкнул передачу вдоль ворот от Максима Соркина. На 44-й Антон Слепышев подставил клюшку под бросок Артёма Сергеева и увеличил преимущество армейцев, а на 48-й Егор Рыков и Богдан Киселевич вывели один на один Александра Попова, который реализовал импровизированный буллит.



После двух финальных встреч Кубка Гагарина счёт в серии 1-1.



Ставки на победу ЦСКА принимались с коэффициентом 1.96: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1960 рублей. Ничья оценивалась в 4.00, победа «Авангарда» — в 4.20.



На тотал меньше 4.5 шайбы давали 1.69, на тотал меньше 3.5 гола — 2.50. На победу ЦСКА всухую давали 7.00, на точный счёт 3:0 — 19.0.