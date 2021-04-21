«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Дмитрия Симонова на матч Кубка России

Журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч полуфинала Кубка России сезона-2020/2021 «Локомотив» — ЦСКА.



Ставка: проход «Локомотива» за 1.92.

«На мой взгляд, качество игры ЦСКА что до прихода Ивицы Олича, что после его назначения – не соответствует уровню клуба. Чисто по игре в футбол армейцы не заслуживают участия в финале Кубка. «Локомотив» выглядит гораздо предпочтительнее. Однако полуфинал — одна игра, в ней может случиться всякое. Не стоит забывать, что «Локо» благоприятно судили весной, и команде постоянно не то чтобы везло — скорее, её обходил нефарт.



Могут ли звёзды на этот раз сойтись в пользу ЦСКА? Вполне. Особенно если вспомнить, что армейцы вошли в число клубов, бурно поддержавших решение Ашота Хачатурянца отстранить навечно арбитра Вилкова после матча «Локомотив» — «Ростов».



Железнодорожники от заявлений ожидаемо воздержались. Есть ощущение, что на финише «Локо» будут судить менее лояльно. Да и в принципе мощный ход команды и внутренняя перестройка вызывают стойкое недовольство в футбольном мире — пресса и блогеры регулярно атакуют «Локомотив» и его новое руководство публикациями.



Букмекеры расценивают шансы соперников на выход в финал примерно 50 на 50, не обращая внимания на хозяйский статус «Локо» и существенную разницу в качестве игры и готовность команды (говорят, уровень тренировок в ЦСКА недостаточно интенсивный, плюс у красно-синих очень много травм).



На мой взгляд, шансы как минимум 60/65 на 40/35 в пользу «Локо», поэтому с лёгкостью выбираю ставку на проход команды Марко Николича в финал».