«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Эдуарда Мора на полуфинальный матч Кубка России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка России сезона-2020/2021 «Локомотив» – ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.91.

«Довольно сложная игра, я много о ней думал. Не могу сказать, какая из команд точно пройдёт, хотя «Локомотив» сейчас в полном порядке, выиграл девять матчей подряд. Мало пропускает, забивает в каждой игре.



У ЦСКА, после того как поменялся тренер, сначала календарь был довольно лёгкий, команда выигрывала. Но в первой же серьёзной игре абсолютно заслуженно проиграли «Сочи». Букмекеры почему-то отдают небольшое предпочтение на проход ЦСКА – я не пойму почему.



У «Локомотива» после этого игра с «Тамбовом», т. е. они могут выложиться, в против «Тамбова» дать небольшую паузу основным футболистам. У ЦСКА наоборот, после игры на Кубок дерби со «Спартаком», где тоже проигрывать нельзя. Казалось бы, что всё на стороне «Локомотива», но это и смущает – уж как-то слишком всё за «Локомотив». «Локомотив» не играет так уж здорово, чтобы всё выигрывать.



Сложно понять, как пойдёт игра в плане победы, но я думаю, что «Локомотив» свой гол забьет, так как у ЦСКА очень большие проблемы в обороне. Исходя из этого, ЦСКА будет атаковать, есть Рандон и Влашич, поэтому ЦСКА тоже свой гол забьет. Мой прогноз на эту игру – обе забьют. Думаю, что можно уверенно брать этот вариант. Кто дальше пройдет – сложно сказать. Мне кажется, что в основное время будет ничья 1:1»