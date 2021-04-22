«Авангард» — ЦСКА: ставка Павла Лысенкова на игру финала КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 3-й матч финала Кубка Гагарина, в котором сыграют «Авангард» и ЦСКА.



Ставка: ТМ 3.5 за 2.35.



«Авангард» будет принимать ЦСКА в Балашихе. Что я об этом думаю? Для начала я отмотаю на два года назад. Тогда был точно такой же финал, и третий матч также игрался в Балашихе. Посмотрите, насколько совпадают биоритмы тогда и сейчас. Тогда ЦСКА выиграл первый матч со счётом 5:3, то есть крупная победа — и сейчас в первом матче «Авангард» крупно победил. После чего команды закрылись, и ЦСКА выиграл со счетом 3:0. У нас также победа ЦСКА с тем же счетом. В третьем матче игра была закрытой и осторожной, а мы просто запомним, что тот матч завершился со счетом 2:0.



Напомню, что во втором матче «Авангард» хватал прилично удалений, я не буду говорить, кто там виноват. Или судьи намудрили, или «Авангард» не успевал за армейцами и вынужден был много фолить. Так или иначе, но «Авангард» удаляется. Будем держать это в уме.



Но по моему опыту в двух матчах подряд такой лавины удалений быть не должно. Нечто аналогичное было в пятом матче против «Ак Барса». В пятом матче получали почти за все и ни за что, а в шестой все было более менее спокойно.



В этом матче я бы не стал гадать на то, кто выиграет, потому что обе команды стоят друг друга. «Авангарду» должна помочь домашняя арена. Болельщики шумные и половина арены должна быть заполнена. Не исключено, что там вообще будет аншлаг. Но ЦСКА силен и после второго матча может поймать кураж.



В первых двух матчах мои ставки прошли. Сначала победа «Авангарда», а затем уже и тотал второго матча меньше 4. Здесь я как прогнозист гонюсь за большим кефом и предлагаю взять тотал меньше 3,5 за 2,35. Вы же, если ставите деньги, то можете лучше выбрать тотал меньше 4,5 или даже пяти. Я же не жду тут много голов.



«Авангард» даже несмотря на игру дома, не будет идти против ЦСКА с шашкой наголо, да и армейцы не будут раскрываться. В первом матче их уже наказали, когда в первом периоде они выплеснулись, но все это привело к их поражению.



То есть я беру именно такой кеф, плюс вспоминаю биоритмы двухлетней давности, а тогда бы при таком счете я бы выиграл. Самое интересное в этом финале уже начинается. Это уже серия не до четырёх, а до трёх побед», — сказал Лысенков.

«Авангард» — ЦСКА. Прогноз на 3-й матч: Боб Хартли нанесёт ответный удар в Балашихе Цена первой шайбы в финале Кубка Гагарина запредельная. Матчи в Москве это доказали.