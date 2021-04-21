«Авангард» — ЦСКА. Прогноз на 3-й матч: Боб Хартли нанесёт ответный удар в Балашихе

22 апреля состоится третий матч финала плей-офф КХЛ «Авангард» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.34, успех омской команды оценён в 3.15.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч финала КХЛ «Авангард» — ЦСКА 22 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.42, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.57. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.90. Гол в первые десять минут идёт за 2.11.

Прогноз и анализ 3-го матча финала Кубка Гагарина «Авангард» Омск — ЦСКА Москва (22.04.2021)

Апрель перевалил за экватор. Незаметно пролетела половина весны, а вместе с ней и предварительные стадии плей-офф КХЛ. Первые три раунда позади: 14 из 16 соискателей отправились в отпуск. Пришла пора финала Кубка Гагарина, остались два самых стойких клуба, которые уже успели провести две встречи. Едем дальше.

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Серия перемещается в подмосковную Балашиху. В четверг, 22 апреля, на льду стадиона «Арена-Балашиха» омский «Авангард» примет московский ЦСКА. Начало третьего поединка — в 19:00 мск. Продолжить мощную выездную серию омичам не удалось, а москвичи вовремя включились. Счёт в серии равный, 1-1.



В первом матче красно-синие хоть и имели преимущество на старте, но реализовать его не сумели. Более того, пропустили сами и ушли на перерыв в явно плохом расположении духа. Вообще в той игре у хозяев сильно хромала реализация, а где-то гостей выручал вратарь Шимон Грубец. Огромное количество бросков в дебюте результата не принесли, а дальше впереди ничего толком не получалось.



Омичи же грамотно сыграли на встречных атаках, выжимали максимум из позиционного нападения и безупречно провели большинство. На реализацию потребовалось всего 12 секунд. Вряд ли разгром со счётом 1:4 справедлив по отношению к армейцам, смотрелись они в целом не так плохо. Но точно можно сказать, что «ястребы» наиграли на победу.

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Было ясно, что во втором поединке подопечные Игоря Никитина выйдут более заряженными. Всё-таки позволить сопернику повести в серии со счётом 2-0 было никак нельзя. Однако вторая игра получилась неоднозначной, хотя кое-что действительно изменилось.



ЦСКА с первых минут старался нагружать соперника и играть с шайбой. Об этом свидетельствуют как 75 бросков по воротам (35 из них в створ), так и 17 минут, проведённых в атаке. Отчасти сработало — выиграли со счётом 3:0, а шведский голкипер Ларс Юханссон оформил седьмой шат-аут в текущем розыгрыше плей-офф КХЛ.



Хотя стоит отметить, что первую шайбу Максим Шалунов забросил только на 36-й минуте, а перед третьей двадцатиминуткой у хозяев было преимущество всего в одну шайбу. И если бы «Авангард» забросил до этого, а возможности были, то всё могло бы пойти по другому сценарию.

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Но уж слишком много удалений схлопотали омичи, что напрочь убило какие-либо шансы на благоприятный исход. Разговоры про судейство вынесем за скобки (хотя в первом периоде арбитры явно простили ЦСКА после попадания клюшкой в лицо Толчинскому). Обратить внимание следует на то, что омский клуб, в отличие от первой игры, выглядел не таким собранным. С чем согласился сам Боб Хартли.



Теперь серии предстоит путь на Восток, но это, конечно, шутка. Ведь омичи проводят домашние встречи в подмосковной Балашихе. Пока что создалось ощущение, будто «Авангард» в плей-офф КХЛ интереснее проводит выездные игры, нежели домашние. В текущем розыгрыше у него пять домашних побед и восемь при игре в гостях.



При этом армейцы уже успели прогреться после небольшой паузы между раундами, а потому непременно прибавят. Хотя характер наверняка поможет «ястребам» дать бой в Балашихе. На наш взгляд, и в этот раз стоит ждать напряжённого матча, много борьбы и эмоций. Однако, вероятно, обе стороны постараются сыграть надёжно в обороне.

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Противники умеют играть по счёту, а потому каждому будет важно забить самому и при этом не пропустить первым. Мы бы проверили ставку тотал меньше 4 шайб за коэффициент 1.80. Тем более сил у хоккеистов остаётся всё меньше, ведь единоборств огромное количества. Цена первого гола колоссальна. Накануне тренерский штаб ЦСКА явно попросил хоккеистов чаще совершать броски. Любопытно, чем теперь ответит Боб Хартли.

«Авангард» — ЦСКА: прогноз и ставка на 3-й матч финала плей-офф КХЛ 22 апреля 2021 года

ЦСКА прогрелся и сравнял счёт в серии, теперь противостояние переезжает в Балашиху. Мы бы не стали ждать большого количества голов от третьего поединка. Противникам будет важно не пропустить первыми, а потому они, скорее всего, сыграют надёжно в обороне. На таком фоне стартовый период рискует получиться крайне закрытым, а больше трёх-четырёх шайб мы тут вряд ли увидим.



Ставка: тотал меньше 4 шайб за 1.80.