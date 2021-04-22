Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Наполи» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Италии

«Наполи» — «Лацио»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Наполи» — «Лацио» в 32-м туре итальянской Серии А сезона-2020/2021.

Ставка: ТМ 4.5 и обе забьют за 2.15.

«У обеих команд получился сложный сезон. И те, и другие столкнулись с проблемой коронавируса. Приходилось как-то выкручиваться. И сейчас ситуация рабочая и для «Наполи», и для «Лацио». В случае победы римляне смогут обойти и «Наполи» и максимально близко подойти к «Ювентусу», учитывая, что есть еще игра в запасе. Судя по последним матчам «Лацио», такое вполне возможно. Он одержал пять побед подряд в Серии А. В последнем туре пять мячей забили «Беневенто». Иммобиле неплохо себя чувствует — два мяча забил, мог и хет-трик оформить, но не реализовал пенальти.

«Наполи» в последнем туре выдал приличный матч против «Интера», не проиграл лидеру. Это важный момент был. Нужно снова было поверить в себя после поражения от «Ювентуса».

Здесь, на мой взгляд, не будет закрытого футбола. Ничья будет в пользу конкурентов. И те, и другие будут стремиться к победе. Но при этом отмечу, что «Наполи» не позволяет себе очень уж много пропускать. Если будут хозяева вести 2:1 во втором тайме, то засушат игру. Мой прогноз — «обе забьют и тотал меньше 4,5 мяча», — сказал Титов.

«Наполи» — «Лацио». Прогноз: ничего не понятно, но очень интересно
Дома «Наполи» не проигрывал с начала года. Зато у «Лацио» пять побед подряд.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021