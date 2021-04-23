Арина Соболенко — Анетт Контавейт: прогноз Ильи Родина на встречу турнира в Штутгарте

Профессиональный гандикапер Илья Родин дал прогноз на матч 1/4 финала турнира в Штутгарте Арина Соболенко — Анетт Контавейт.
Ставка: победа Соболенко за 1.63.
«Пришла пора статистики. На сегодня выдам два диаметрально разных коэффициента. Начнём с небольшого, но крепкого. Победа Арины Соболенко звучит гордо, с одной стороны, но становится боязно, когда напротив оказывается Анетт Контавейт. Букмекеры прекрасно понимают, что для Арины не будет лёгкой прогулки, поэтому заманивают за 1.63 купить Соболенко. Принимаю это предложение и вам советую.
Во-первых, по моим сравнениям, Арина в Штутгарте выглядит сильнее. Особенно обращают на себя внимание статистические показатели Соболенко на своей второй подаче, приёме той самой второй подачи и хладнокровную реализацию брейк-пойнтов соперницы!
Во-вторых, историю взаимоотношений друг с другом никто не отменял. А там 3-0 в пользу Беларуси», — сказал Родин.
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