Арина Соболенко — Анетт Контавейт: прогноз Ильи Родина на встречу турнира в Штутгарте

Профессиональный гандикапер Илья Родин дал прогноз на матч 1/4 финала турнира в Штутгарте Арина Соболенко — Анетт Контавейт.



Ставка: победа Соболенко за 1.63.



«Пришла пора статистики. На сегодня выдам два диаметрально разных коэффициента. Начнём с небольшого, но крепкого. Победа Арины Соболенко звучит гордо, с одной стороны, но становится боязно, когда напротив оказывается Анетт Контавейт. Букмекеры прекрасно понимают, что для Арины не будет лёгкой прогулки, поэтому заманивают за 1.63 купить Соболенко. Принимаю это предложение и вам советую.



Во-первых, по моим сравнениям, Арина в Штутгарте выглядит сильнее. Особенно обращают на себя внимание статистические показатели Соболенко на своей второй подаче, приёме той самой второй подачи и хладнокровную реализацию брейк-пойнтов соперницы!



Во-вторых, историю взаимоотношений друг с другом никто не отменял. А там 3-0 в пользу Беларуси», — сказал Родин.