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Арина Соболенко — Анетт Контавейт: прогноз Ильи Родина на встречу турнира в Штутгарте

Арина Соболенко — Анетт Контавейт: прогноз Ильи Родина на встречу турнира в Штутгарте
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Профессиональный гандикапер Илья Родин дал прогноз на матч 1/4 финала турнира в Штутгарте Арина Соболенко — Анетт Контавейт.

Ставка: победа Соболенко за 1.63.

«Пришла пора статистики. На сегодня выдам два диаметрально разных коэффициента. Начнём с небольшого, но крепкого. Победа Арины Соболенко звучит гордо, с одной стороны, но становится боязно, когда напротив оказывается Анетт Контавейт. Букмекеры прекрасно понимают, что для Арины не будет лёгкой прогулки, поэтому заманивают за 1.63 купить Соболенко. Принимаю это предложение и вам советую.

Во-первых, по моим сравнениям, Арина в Штутгарте выглядит сильнее. Особенно обращают на себя внимание статистические показатели Соболенко на своей второй подаче, приёме той самой второй подачи и хладнокровную реализацию брейк-пойнтов соперницы!

Во-вторых, историю взаимоотношений друг с другом никто не отменял. А там 3-0 в пользу Беларуси», — сказал Родин.

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