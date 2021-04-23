«Ман Сити» — «Тоттенхэм»: беспроигрышная ставка 700 рублей к финальному матчу Кубка лиги
25 апреля в финальном матче Кубка английской лиги сыграют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Кто заберет почетный трофей?
Начало матча — в 18:30 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 700 рублей от букмекерской компании «Фонбет» к этому событию!
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