«Ман Сити» — «Тоттенхэм»: беспроигрышная ставка 700 рублей к финальному матчу Кубка лиги

25 апреля в финальном матче Кубка английской лиги сыграют «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Кто заберет почетный трофей?



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