«Валенсия» — «Алавес»: прогноз Александра Вишневского на матч чемпионата Испании

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 32-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Валенсия» — «Алавес».

Ставка: «Валенсия» не проиграет + обе забьют за 2.05.

«У «Валенсии» возвращается в строй после дисквалификации Макси Гомес, и поэтому вероятность голов хозяев поля существенно увеличивается. А «Валенсия» и так забивает стабильно и столь же стабильно проваливается в оборонительных действиях. Ставка «обе забьют» выиграла в пяти последних матчах команды Хави Грасии, при этом в четырех последних турах «Валенсия» не побеждала.



Но сейчас, мне кажется, валенсийцы не проиграют как минимум. В первом круге они уже не проигрывали «Алавесу» в Витории (2:2) и не проигрывали ему уже четыре очных матчах подряд, причем в каждом из них забивали обе команды.



«Алавес» только что одержал две победы подряд, вырвался из зоны вылета и теперь наверняка немного успокоится. «Валенсия» же зла после серии неудачных матчей, это хорошо видно по послематчевым интервью футболистов. Я думаю, что валенсийцы в этом туре не проиграют «Алавесу», а эта ставка вместе с голами обеих команд дает весьма высокий коэффициент 2.05. Выбираю его!»