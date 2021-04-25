«Фиорентина» — «Ювентус»: прогноз Эльвина Керимова на матч Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 33-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Фиорентина» — «Ювентус».



Ставка: победа «Ювентуса» + тотал больше 2.5 мяча за 2.13.

«В мид-уик был тур в Италии, «Фиорентина» обыграла на выезде «Верону» 2:1, проведя очередной унылый матч. Честно говоря, очень тяжело наблюдать за игрой «Фиорентины» на протяжении всего сезона. Убрали Пранделли, вернули Якини, но по качеству игры вопросов очень много. При этом уровень исполнителей у «Фиорентины» высокий. Даже когда «Фиорентина» набирает три очка, это не является оправданием такой унылой игры. Думаю, что «Фиорентину» ждут перемены, у клуба есть деньги, чтобы найти нормального тренера. Состав можно усилить, думаю, что в следующем сезоне мы увидим другую «Фиорентину» с другим вектором развития. В этом сезоне она уже ни за что не борется и просто его доигрывает.



Что касается «Ювентуса», то туринцы обыграли дома «Парму» 3:1. Дубль оформил Алекс Сандро, Роналду не забил, но был активен. «Ювентус» очень мотивирован, он борется за попадание в зону Лиги чемпионов. Сейчас команда идёт на третьем месте и не планирует выпадать из первой четвёрки. В концовке сезона «Юве» не имеет права на ошибку. Такую команду, как «Фиорентина», он должен обыгрывать, несмотря на все проблемы, которые есть.



Вспомним результат первого круга — разгромное поражение «Ювентуса» 0:3. Я думаю, что туринцы должны взять реванш. То поражение — одно из самых болезненных в сезоне с точки зрения счёта и качества игры. Думаю, что сейчас туринцам по силам взять убедительный реванш. В этом смысле я бы предложил взять ставку «победа «Ювентуса» и тотал больше 2.5».



Громадный атакующий потенциал «Ювентуса», проблемы «Фиорентины», сопровождающие команду на протяжении всего сезона, делают гостей фаворитами. «Ювентус» опасен в позиционном нападении, контратаках, на стандартах. Эти плюсы туринской команды на фоне очень среднего соперника должны сказаться. Я не могу себе представить, чтобы «Ювентус» не попал в Лигу чемпионов. Думаю, что «Ювентус» должен уверенно взять своё».