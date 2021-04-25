«Уфа» — «Сочи»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ 25.04.2021

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Сочи». Встреча состоится 25 апреля в Уфе.



Ставка: победа «Сочи» за 2.24, «Уфа» не забьёт за 2.35.



«Уфа» после смены главного тренера уверенно выиграла две последние встречи, а «Сочи» одолел ЦСКА, проявив себя с лучшей стороны. И те, и другие демонстрируют сейчас организованную игру, но средняя линия гостей всё же сильнее. Потому в этом матче отдам предпочтение подопечным Владимира Федотова.

Хозяева дадут бой, тем более на искусственном поле. И много, скорее всего, не пропустят. Но до очков всё же не смогут добраться. Думаю, 1:0 в пользу гостей тут вполне может быть».