«Уфа» — «Сочи»: прогноз Александра Бубнова на матч РПЛ 25.04.2021
Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Сочи». Встреча состоится 25 апреля в Уфе.
Ставка: победа «Сочи» за 2.24, «Уфа» не забьёт за 2.35.
«Уфа» после смены главного тренера уверенно выиграла две последние встречи, а «Сочи» одолел ЦСКА, проявив себя с лучшей стороны. И те, и другие демонстрируют сейчас организованную игру, но средняя линия гостей всё же сильнее. Потому в этом матче отдам предпочтение подопечным Владимира Федотова.
Хозяева дадут бой, тем более на искусственном поле. И много, скорее всего, не пропустят. Но до очков всё же не смогут добраться. Думаю, 1:0 в пользу гостей тут вполне может быть».
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