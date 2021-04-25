«Спартак» — ЦСКА: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — ЦСКА.
Ставка: победа «Спартака» за 2.40.
«В воскресенье нас ожидает величайшее противостояние «Спартака» и ЦСКА. Красно-белые вроде бы ещё несколько туров назад претендовали на борьбу за золотые медали, однако допускали осечки и были отброшены на третью строчку. Всему виной два поражения от конкурента «Локомотива» (0:2) и дерзкого аутсайдера «Уфы» со счётом 0:3.
На мой взгляд, эту игру крайне сложно предсказать. Москвичи очень много проигрывают в последнее время, но на дерби настрой совершенно иной. Думаю, на своём стадионе хозяевам будет немного попроще, поэтому они фавориты этой пары.
Красно-синие не лучшим образом провели весенний отрезок, сменили главного тренера. Они находятся и вовсе вне зоны еврокубков на данный момент. В прошлом туре команда не смогла пройти проверку «Сочи» (1:2). К тому же дружина Ивицы Олича ещё и в Кубке России уступила «Локомотиву» (0:3).
По моему мнению, в сегодняшней встрече победит тот, кто сможет забить быстрый мяч. Армейцы стали часто пропускать первыми, а в дерби отыграться гораздо сложнее. Скорее всего, вскрыть оборону оппонента им не удастся».
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