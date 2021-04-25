«Спартак» — ЦСКА: результат матча РПЛ, кто победил в дерби, какой счёт

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Спартака» в Москве и завершилась со счётом 1:0.



На 37-й минуте матча красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, который не успел к мячу и шипами влетел в ноги нападающего «Спартака» Александра Соболева. Решение об удалении Ахметова было принято после просмотра эпизода с помощью VAR.



На 52-й минуте гол забил нападающий красно-белых Джордан Ларссон. Шведский форвард ускорился по правому флангу, легко обыграл Васина и Дивеева и пробил в нижний угол, поймав Акинфеева на противоходе.

Поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно было с коэффициентом 2.47: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2470 рублей. Успех красно-синих оценивался в 3.15. Ставки на ничью принимались за 3.58.



Тотал меньше 2.5 мяча шёл за 2.02, «обе забьют — нет» — за 2.20, удаление — за 2.65. На точный счёт 1:0 в пользу «Спартака» давали 10.50.