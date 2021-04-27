Жиль Симон — Пьер-Юге Эрбер: прогноз Ярослава Перканюка на игру турнира в Эшториле

Профессиональный гандикапер Ярослав Перканюк дал прогноз на матч 1/16 финала турнира в Эшториле Жиль Симон — Пьер-Юге Эрбер.



Ставка: победа Эрбера за 1.55.



«Симону 36 лет, если учесть, что теперь в теннисе много успешных возрастных теннисистов, то это ничего не значит. Но француз стал заложником своего энергозатратного тенниса. Жиль практически не обостряет на корте, он в каждом матче действует только на контратаках, стараясь заставить соперников неоправданно рисковать и ошибаться.



Если раньше Симона было невероятно сложно перестрелять на задней линии, то теперь он всё чаще не добегает за мячами. Есть проблемы и с мотивацией, он не может заставить себя выкладываться на все 100% на небольших турнирах. Как бы это странно ни звучало, но Жиль стал ещё хуже подавать. В последних матчах француз в среднем подавал первым мячом 134 км/ч, а это смешные цифры даже для женского тура.



Если несколько сезонов назад Эрбер концентрировался только на парном разряде, то теперь стал в разы больше времени проводить в одиночной квалификации и заметно улучшил результаты. Стоит отметить и прогресс в игре француза. Раньше он действовал исключительно в стиле serve and volley, теперь конкурентоспособен и на задней линии. При этом теннисист обладает мощной подачей, за счёт которой уверенно себя чувствует и на быстрых, и на вязких покрытиях.



Симона точно не стоит недооценивать, особенно на грунте. Но я склоняюсь к тому, что Эрбер не даст себя втянуть в затяжные обмены ударами. Пьер-Юге будет действовать первым номером, постоянно выходить к сетке и атаковать с любых позиций. К тому же Эрбер может положиться на подачу. Ничего подобного нельзя сказать о Симоне, который находится на серьёзном спаде. Предлагаю поставить на победу Эрбера», — сказал Перканюк.