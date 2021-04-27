«ПСЖ» — «Ман Сити»: беспроигрышная ставка 700 рублей к полуфиналу Лиги чемпионов
28 апреля в матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграют «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Кто сможет пройти в решающий этап турнира?
Начало матча — в 22:00 мск. У вас есть шанс получить беспроигрышное пари 700 рублей от букмекерской компании «Фонбет» к этому событию!
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4. Получи беспроигрышное пари 700 рублей к матчу Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ман Сити».
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