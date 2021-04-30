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«Сельта» — «Леванте»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

«Сельта» — «Леванте»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры
Ставки / Прогнозы 0

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 33-го тура Примеры сезона-2020/2021 «Сельта» — «Леванте».

Ставка: «Сельта» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.53.

«Не удержусь в этом матче от одной из своих любимых ставок — 1Х и ТБ 1.5 гола. И пусть коэффициент и не слишком велик — 1.53, но ставка выглядит довольно надёжной.

Обе команды мощны в атаке и посредственны в обороне, так что за парой голов дело тут не станет, скорее всего. При этом «Сельта» — явный фаворит матча и наверняка не проиграет как минимум.

Так что болеть тут можно за один гол «Сельты» и ещё один гол всё равно кого и затем праздновать вероятный выигрыш ставки», — сказал Вишневский.

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В десяти последних турах Примеры «Леванте» одержал всего две победы.
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