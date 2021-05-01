«Краснодар» — «Сочи»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ 1 мая

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Сочи» в 28-м туре РПЛ.
Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.94.
«Краснодар» провёл три игры под руководством Гончаренко, но две последние сильно отличались от первой, когда встречались с «Арсеналом». Добавил в обороне «Краснодар», стал сдержаннее. И уже того же Кайо ругать не за что. Он был довольно надёжен, даже с «Зенитом».
Но, думаю, матч с «Сочи» всё-таки спровоцирует «Краснодар» на обмен ударами. Команда Федотова играет раскованно, старается сама созидать в любом матче, от соперника это не зависит. Даже вдесятером в Уфе сочинцы искали моменты — и в итоге, кстати, нашли. А «Краснодар» играет дома. Это второй матч на своём поле при Гончаренко. Понятно, что с «Зенитом» он выстраивал стратегию, где-то перестраховывался. Но там был «Зенит». Здесь всё-таки «Сочи», которому краснодарцы по составу не уступают.
На мой взгляд, нас ждёт весёлая игра. Возьму ставку «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча. Уверен в варианте на 8 из 10».
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