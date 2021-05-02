«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата Англии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Ньюкасл» — «Арсенал» в рамках 34-го тура АПЛ сезона-2020/2021.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.75.
«Арсенал», разумеется, выложился в Лиге Европы — это сейчас главный турнир для команды Микеля Артеты. Поражение со счётом (1:2) от «Вильярреала» в первой игре противостояния оставляет рабочие шансы на выход в финал. Думаю, что в Премьер-лиге сейчас у «Арсенала» не будет уже той мотивации. Очевидно, что в этом смысле сезон провален, ни о каких еврокубках и серьёзных достижениях здесь речи быть не может. Поэтому не исключено, что тренер даст отдохнуть кому-то из своих лидеров.
«Ньюкасл» пока ещё не может гарантировать себе прописку в АПЛ, поэтому играть будет с полной мотивацией. Мне кажется, что оптимальная ставка на эту игру тотал больше 2.5 голов. Платят неплохо, а в общем матч с участием «Арсенала» получится результативным».
- 2 мая 2021
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:55
-
09:40
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 1 мая 2021
-
19:30
-
19:00
-
18:20
-
17:40
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:30
-
15:20
-
14:40
-
14:10
-
14:00
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
08:40