«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз Кирилла Дементьева на матч чемпионата Англии

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Ньюкасл» — «Арсенал» в рамках 34-го тура АПЛ сезона-2020/2021.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

«Арсенал», разумеется, выложился в Лиге Европы — это сейчас главный турнир для команды Микеля Артеты. Поражение со счётом (1:2) от «Вильярреала» в первой игре противостояния оставляет рабочие шансы на выход в финал. Думаю, что в Премьер-лиге сейчас у «Арсенала» не будет уже той мотивации. Очевидно, что в этом смысле сезон провален, ни о каких еврокубках и серьёзных достижениях здесь речи быть не может. Поэтому не исключено, что тренер даст отдохнуть кому-то из своих лидеров.



«Ньюкасл» пока ещё не может гарантировать себе прописку в АПЛ, поэтому играть будет с полной мотивацией. Мне кажется, что оптимальная ставка на эту игру тотал больше 2.5 голов. Платят неплохо, а в общем матч с участием «Арсенала» получится результативным».