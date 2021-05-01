«Краснодар» — «Сочи»: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России
Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Сочи», который состоится 1 мая в Краснодаре.
Ставка: победа «Краснодара» за 2.28, ИТМ 1 гола «Сочи» за 2.26.
«С приходом Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодар» перестраивается, заметно прибавил в обороне. От „Зенита“ в концовке пропустили, а вот в прошлом туре ничего не позволили создать „Рубину“. Думаю, на своём поле „Краснодар“ не станет валять дурака и покажет добротный футбол А атакующий потенциал у «быков» выше, чем у «Сочи». Потому в этом матче я жду победы хозяев поля, хотя гостям очень нужны очки для борьбы за еврокубки».
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