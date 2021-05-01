«Челси» — «Фулхэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Фулхэм».



Ставка: «Челси» победит за 1.55.



«Челси» пребывает сейчас в довольно неплохой форме. Команда упорно ведёт борьбу в АПЛ и Лиге чемпионов, правда, в Англии ей, кроме топ-5, ничего не светит. А вот в Лиге чемпионов у «пенсионеров» отличные шансы на выход в финал и на сам кубок. Первый полуфинальный матч синие провели на выезде в Испании. Подопечные Томаса Тухеля выполнили минимальную задачу, а именно — забили в гостях, итоговый счёт с «Реалом» — 1:1. В АПЛ у лондонцев всё хорошо, они находятся в зоне еврокубков и даже могут выиграть бронзовые медали.



«Фулхэм» уже одной ногой находится в Чемпионшипе. Клуб располагается на 18-м месте, набрав всего 27 очков. Последние встречи показали нам реальную картину подготовки. За пять туров ни одной виктории, лишь в прошлом матче команде удалось отнять одно очко у «Арсенала» (1:1). Однако стоит похвалить «дачников» за их волю к победе, что в большинстве своём проявляется на выезде. Так, дружине Скотта Паркера удалось одолеть «Ливерпуль» (1:0). Да, красные сейчас испытывают проблемы, однако не это отменяет факт величия команды.



К сожалению, белые в данной встрече потеряют очки. Да, у клуба есть стержень, тем не менее, этого будет мало. У их соперника есть молодой состав, который уже проявил себя в прошлых играх и доказал свою мощь. А вот состав Скотта Паркера уже в пятом матче подряд не может себя проявить».