«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 34-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ньюкасл» — «Арсенал».

Ставка: «Ньюкасл» не проиграет за 1.83.

«На «Арсенал» было печально смотреть в Испании. Итоговый счёт 1:2, который «канониры» увезли из Валенсии, без удачи вряд ли был бы возможным. По сути, команда Артеты была там начисто переиграна, толком ничего не показав.



Тем не менее этот счёт оставляет лондонцев в игре, и теперь к ответному матчу они должны подойти максимально свежими и сделавшими работу над ошибками.



Игра с «Ньюкаслом» явно им сейчас не нужна. А вот северяне, воспрявшие духом в последние пару месяцев, с удовольствием выйдут на матч с большим (как минимум на бумаге) соперником. У них всего одно поражение в последних восьми турах, и эта впечатляющая серия вполне может быть продолжена».