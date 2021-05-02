«МЮ» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн, прямой эфир матча АПЛ 02.05.2021
2 мая состоится матч 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало игры — в 18:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».
Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение гостям: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.70. Успех «МЮ» оценён экспертами в 2.83. Ставки на ничью принимаются за 3.55.
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.68, на пенальти — за 2.70, на удаление — за 6.00.
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