«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Александра Бубнова на матч чемпионата России

Экс-игрок «Спартака» и сборной СССР, а ныне известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Локомотив», который состоится 2 мая в Санкт-Петербурге.



Ставка: победа «Зенита» за 1.65, обе команды забьют за 1.76.



«Зениту» важно оформить чемпионство именно в этом туре на фоне серьёзного мотивированного соперника, который находится в хорошей форме. Думаю, за счёт более мощной группы атаки санкт-петербуржцам всё же удастся доказать, что они по праву первые в чемпионата России.

Ведь потом будут два выезда, а выигрывать титул на чужом поле — это совсем другие эмоции. «Локомотив» даст бой и наверняка забьёт, но вряд ли сумеет зацепить очки в этом матче».